Україна – серед лідерів за темпом скорочення населення, – ООН

Україна перебуває в числі країн – лідерів за темпами скорочення населення.

Про це йдеться в аналітичній довідці ООН “Демографічні процеси“.

“Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року“, – йдеться в повідомленні, яке цитує “Укрінформ“.

Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійне зростання рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже, й основу для сталого розвитку. Недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей, вважають у представництві ООН.

Як зазначається в довідці, поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби в Україні є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків.

Близько третини українців помирають у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти.

Крім того, за приблизними підрахунками, за межами країни постійно перебувають близько 3 мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме.

Як відомо, за даними Держстату, чисельність населення України станом на жовтень 2021 року становила 41 млн 319,8 тис. осіб.

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Тоді загальна кількість населення становила 48 млн 457 тис. осіб.

Читайте також:

Шмигаль анонсував “незвичайний” перепис населення в Україні на 2023 рік