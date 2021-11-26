Уряд виділив будівлю для Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів України виділив приміщення, де розташують Бюро економічної безпеки.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в урядовому розпорядженні №1508 від 24 листопада.
Згідно з документом, Кабмін передав будівлю на вулиці Шолуденка, 31 у Києві загальною площею 7 682,6 кв. метра зі сфери управління Державної податкової служби до сфери управління Бюро економічної безпеки.
У будівлі буде розташований центральний апарат нового органу.
Нагадаємо, станом на 25 листопада БЕБ сформовано більш ніж на 30% від його граничної кадрової чисельності.
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