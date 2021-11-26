Президент відповів, чи буде в Україні воєнний стан

Президент на брифінгу, фото пресслужби ОПУ

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву політика й ексдепутата Олега Ляшка про те, що в Україні можуть запровадити воєнний стан з 1 грудня.

Свою думку він висловив на пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції.

“Для чого він (Ляшко – Н.) це робить? Який воєнний стан? Він розуміє, що відбувається з ринками? Мінфін виходить на міжнародні ринки, щоб залучати кошти. Коштів немає. Інвестори бояться. Чому? Бо “буде воєнний стан”. Ціна акцій України просто падає через те, що засоби масової інформації показують: “енергетична криза, буде майдан, буде воєнний стан”. Як можна жити?” – заявив Зеленський, якого цитує ВВС.

З відповіді президента стало зрозуміло, що планів запроваджувати воєнний стан у нього немає. Зеленський сказав, що проти нього здійснюються медіаатаки, і що ситуацію в Україні штучно розхитують.

Кілька днів тому ексдепутат Верховної Ради Олег Ляшко в ефірі телеканалу “Наш” заявив, що Володимир Зеленський має намір запровадити воєнний стан у країні з 1 грудня цього року.

“Задля утримання влади Зеленський і його оточення готові на все, що завгодно, зокрема й на введення воєнного стану з політичних мотивів”, – заявив Ляшко.

Ексдепутат сказав, що, за його інформацією, рішення запровадження воєнного стану в Україні терміном на два місяці буде ухвалене на засіданні РНБО.

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