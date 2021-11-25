Стан здоров’я українського політв’язня Ставцева сильно погіршився: має простійні кровотечі, втратив зуби, – омбудсмен

Євген Ставцев

Сильно погіршився стан здоров’я незаконно утримуваного українця Євгена Ставцева, який перебуває в Макіївській виправній колонії № 32 на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомила у четвер, 25 листопада, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка зустрічалася з батьком Євгена.

Той розповів, що внаслідок катування електрострумом від нестерпного болю Ставцев так щільно стискав зуби, що врешті їх втратив. Крім того, через підвищення артеріального тиску він страждає від сильного головного болю.

Через загострення хронічної хвороби шлунково-кишкового тракту, у Євгена — постійні кровотечі. Батько, який є лікарем-гастроентерологом, каже, що з таким діагнозом його сину рекомендоване лише дієтичне харчування. Але в умовах утримання в колонії його неможливо забезпечити.

“Адміністрацією Макіївської виправній колонії № 32 Євгену не надається жодної медичної допомоги. Він тримається лише на ліках, які вдається час від часу передати батьками та співробітникам Червоного Хреста”, — переконує Денісова.

Крім того, за її словами, українець позбавлений спілкування з рідними. Зокрема, його матері постійно відмовляють у побаченнях, пояснюючи карантинними обмеженнями.

Омбудсменка обіцяє звернутися до Моніторингової місії ООН в Україні та місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Проситиме її перевірити дотримання прав Євгена Ставцева та інших незаконно ув’язнених українців.

Довідково:

Наприкінці 2019 року Ставцева незаконно засудив так званий суд, підконтрольний «ДНР», до 14 років позбавлення волі. Причиною назвали нібито участь у терористичній організації та шпигунстві.

Євгенові тоді було 32 роки. Він народився і жив у Донецьку, закінчив університет за фахом економіста-міжнародника, працював у пенсійному фонді, потім почав займатися власною справою. Був осторонь від політики, не брав до рук зброю.

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