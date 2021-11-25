Олександр Омельченко, фото: УНІАН

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко.

Про це в четвер, 25 листопада, повідомив президент “Ліко-холдингу” Ігор Лисов.

“Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка… Висловлюю глибокі співчуття сім’ї та рідним з приводу непоправної втрати… Вічна пам’ять”, – написав він на ФБ.

Омельченко помер на 84-му році життя.

18 листопада мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що Омельченка госпіталізували зі значним ураженням легень внаслідок коронавірусної хвороби.

Син колишнього мера, Олександр, в коментарі ТСН пояснював, що батько був вакцинований.

Олександр Омельченко керував столицею України вісім років – із 1998-го по 2006-й. Його двічі обирали мером Києва, й обидва рази він набирав рекордну кількість голосів на свою підтримку – понад 70%.

Голова КМДА (1996-2006), голова Київської міської ради (1998-1999), Київський міський голова (1999-2006).

Омельченко народився в один і той самий день та рік, що й експрезидент Леонід Кучма – 9 серпня 1938 року. Саме за президенства Кучми, у 2001 році, він був відзначений званням “Герой України”. Однак Олександр Омельченко, чи як його багато хто називав, Сан Санич, зізнавався, що жодного разу не святкував День народження в одній компанії з президентом, пише ВВС. Тоді він ситуативно протистояв наближеному до Кучми лідеру СДПУ(о) Віктору Медведчуку.

Професія Олександра Омельченка – будівельник. Після школи, яку закінчив на Житомирщині, він спочатку навчався у Києві у будівельному технікумі, потім – в інженерно-будівельному інституті та інституті народного господарства, а після армії працював на підприємствах Київміськбуду. Також за плечима у колишнього мера – два роки роботи на відбудові Афганістану, після виведення з тієї країни обмеженого контингенту військ радянської армії.

Після цього відрядження він знову працював у системі Держбуду, потім – гендиректором “Київреконструкції”. Саме з цієї посади прийшов працювати до Київської міськдержадміністрації заступником голови КМДА, а згодом став головою адміністрації.

У 2000-х роках Омельченко був неодноразово звинувачений у розбазарюванні земельних ділянок, варварській забудові та в погіршенні історичного вигляду Києва.

У 2006 році він програв мерські вибори Леонідові Черновецькому, набравши менше 21% голосів.

Був лідером Української партії “Єдність”. У липні 2004 року балотувався на посаду президента України, але в першому турі отримав лише 0,48% голосів (у Києві – 4,48%). Після цього Омельченко підтримував Віктора Ющенка, а 2007 року став депутатом Верховної Ради від блоку Ющенка “Наша Україна – Народна самооборона” (№13 у списку).

Невдовзі до завершення повноважень парламенту шостого скликання, у жовтні 2011 року, Омельченко вийшов із фракції “НУНС”. Ще перебуваючи у складі фракції Ющенка, 2010 року, Омельченко був серед тих депутатів, які голосували за ратифікацію “Харківських угод”, підписаних президентами Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим – про продовження перебування російського Чорноморського флоту у Севастополі до 2042 року в обмін на дешевший російський газ для України.

Уже після анексії Криму Росією ексмер був проти зупинення подачі прісної води до Криму.

“Ніхто ж не каже, що політика Путіна когось влаштовує в Європі і у нас. Але не давати їм воду питну? Кому? Там що, родичі Путіна? А якби навіть і родичі, далекі? Що це за політика?”, – обурювався він у березні 2019 року в інтерв’ю Дмитру Гордону на каналі “112 Україна”.

Олександр Омельченко знову спробував свої сили на виборах мера – у 2014 році, але програв Віталію Кличку. Водночас він пройшов до Київради і в 2014-му, і в 2020 роках на чолі списку своєї партії “Єдність”, провівши до КМР людей із явним корупційним шлейфом, зокрема й колишніх членів скомпрометованої “молодої команди Черновецького”.

За даними громадського руху “Чесно”, він зрідка відвідував сесії Ради і у більшості випадків не голосував за важливі рішення.

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