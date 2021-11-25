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МЗС України спростувало заяви Росії про те, що звіти ОБСЄ нібито містять твердження про наступальні дії ЗСУ

25/11/2021 15:52

Заяви Росії про нібито наявність у звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в четвер, 25 листопада.

“Російська Федерація взялася з новим завзяттям дискредитувати роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність у її звітах тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності”, – цитує Ніколенка агентство “Інтерфакс-Україна”.

На його думку, такі інсинуації мають одну мету, а саме надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.

“Про що свідчать звіти СММ ОБСЄ, то це про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв’язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів з боку збройних формувань РФ. Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися з закликом розблокувати роботу місії в не підконтрольних українському уряду районах. Росія цей заклик, як і інші заклики міжнародної спільноти, проігнорувала”, – розповів Ніколенко.

Він наголосив, що підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України свідчать про те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту.

“Саме тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і все МЗС зараз максимально консолідують підтримку міжнародних партнерів, щоб зміцнити безпеку нашої держави та її громадян і стримувати Росію від подальших агресивних дій”, – підсумував Ніколенко.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що нібито звіти СММ ОБСЄ свідчать про наступальні дії Збройних сил України в районі населених пунктів Гранітне, Старомар’ївка.

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