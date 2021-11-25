Із військової бази США в Румунії розікрали палива на $2 млн

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Прокуратура Румунії встановила, що члени організованої злочинної групи протягом чотирьох років вкрали палива на два мільйони доларів із військової бази США на південному сході держави.

Про це в четвер, 25 листопада, інформує сайт Euractiv.

США подали скаргу до румунської прокуратури. Вона з’ясувала, що кілька членів організованої злочинної групи викрадали паливо, здебільшого дизельне, з військової бази імені Михаїла Когалнічану та інших об’єктів, призначених для військових навчань в регіоні Констанца.

Крадіжки палива почалися в 2017 році та оцінюються в два мільйони доларів. Після проведення слідчих дій у цій справі затримали семеро осіб.

Збройні сили США використовують військову базу поблизу аеропорту імені Михаїла Когалнічану з 1999 року.

На базі також розміщуються інші військові літаки НАТО, які охороняють повітряний простір в регіоні Чорного моря.

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