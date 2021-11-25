Із військової бази США в Румунії розікрали палива на $2 млн

Прокуратура Румунії встановила, що члени організованої злочинної групи протягом чотирьох років вкрали палива на два мільйони доларів із військової бази США на південному сході держави.
Про це в четвер, 25 листопада, інформує сайт Euractiv.
США подали скаргу до румунської прокуратури. Вона з’ясувала, що кілька членів організованої злочинної групи викрадали паливо, здебільшого дизельне, з військової бази імені Михаїла Когалнічану та інших об’єктів, призначених для військових навчань в регіоні Констанца.
Крадіжки палива почалися в 2017 році та оцінюються в два мільйони доларів. Після проведення слідчих дій у цій справі затримали семеро осіб.
Збройні сили США використовують військову базу поблизу аеропорту імені Михаїла Когалнічану з 1999 року.
На базі також розміщуються інші військові літаки НАТО, які охороняють повітряний простір в регіоні Чорного моря.
Читайте також:
У Румунії внаслідок вибуху на заводі боєприпасів загинули четверо людей
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!