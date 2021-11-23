СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3353136 +12729
Летальні випадки:
82318 +720
Одужали:
2796597 +23107
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15595737 (+38099). Оновлено: 08:30 23.11.2021
Home / Україна / Політика / Заступником голови ОП став колишній топменеджер Ахметова Ростислав Шурма

Заступником голови ОП став колишній топменеджер Ахметова Ростислав Шурма

23/11/2021 17:41

Президент Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника офісу глави держави.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі президента №592/2021 від 23 листопада.

На цій посаді Ростислав Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності офісу президента.

“Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності”, – цитує Шурму пресслужба ОП.

Ростислав Ігорович Шурма народився 1983 року у Львові. Син народного депутата IV та VIII скликань Ігоря Шурми (СДПУ(о) та “Опозиційний блок”).

Закінчив Національний університет “Києво-Могилянська академія” (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана (економічна теорія).

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 роках обіймав посаду генерального директора заводу “Запоріжсталь”, який входить до групи “Метінвест” Ріната Ахметова.

Також Шурма працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу, заступником директора металургійного дивізіону “Метінвест”.

Був членом наглядової ради Маріупольського металургійного комбінату (“Метінвест”), головою наглядової ради заводу “Промет” (Болгарія, “Метінвест”), членом ради директорів “Метінвест-Траметал” (Італія).

Працював головою Запорізької регіональної організації проросійської партії “Опозиційний блок”.

У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради “Укроборонпрому”.

Читайте також:
Єрмак дав вказівку перенести затримання “вагнерівців” від імені Зеленського, – ексглава ГУР

Унікальних переглядів: 140
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Києва й області

Служба безпеки України запобігла масштабній схемі щодо незаконного заволодіння гідротехнічними спорудами і земельними ділянками державної та комунальної форми власності у столиці та Київській області. Про це у вівторок, 23...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse