Заступником голови ОП став колишній топменеджер Ахметова Ростислав Шурма

Президент Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника офісу глави держави.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі президента №592/2021 від 23 листопада.

На цій посаді Ростислав Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності офісу президента.

“Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності”, – цитує Шурму пресслужба ОП.

Ростислав Ігорович Шурма народився 1983 року у Львові. Син народного депутата IV та VIII скликань Ігоря Шурми (СДПУ(о) та “Опозиційний блок”).

Закінчив Національний університет “Києво-Могилянська академія” (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана (економічна теорія).

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 роках обіймав посаду генерального директора заводу “Запоріжсталь”, який входить до групи “Метінвест” Ріната Ахметова.

Також Шурма працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу, заступником директора металургійного дивізіону “Метінвест”.

Був членом наглядової ради Маріупольського металургійного комбінату (“Метінвест”), головою наглядової ради заводу “Промет” (Болгарія, “Метінвест”), членом ради директорів “Метінвест-Траметал” (Італія).

Працював головою Запорізької регіональної організації проросійської партії “Опозиційний блок”.

У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради “Укроборонпрому”.

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