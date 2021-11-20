ООН закликала Китай повідомити про місце перебування тенісистки, яка зникла після заяви про зґвалтування одним із лідерів Компартії

Організація Об’єднаних Націй закликала Китай повідомити, де перебуває тенісистка Пенг Шуай, яка загадково зникла після того, як публічно звинуватила у зґвалтуванні одного з очільників Компартії КНР.

Про це з посиланням на британське видання The Guardian повідомляє Укрінформ.

“Важливо отримати правдиву інформацію про її місце перебування і стан здоров’я. Також ми наполягаємо на тому, щоб було проведене прозоре розслідування її звинувачень у сексуальному насильстві”, – заявила Ліз Троессел, речниця комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Невдовзі після цієї журналіст Шен Шивей, який працює у китайській державній агенції новин, оприлюднив фотографії Пенг, нібито зроблені в цей день та розміщені на її сторінці. Раніше ця сама державна агенція оприлюднила заяву Пенг про те, що вона нібито перебуває в безпеці і просить журналістів не писати нічого про неї без узгодження.

У п’ятницю, 19 листопада, Жіноча федерація тенісу (WTA) заявила, що припинить будь-яку співпрацю з Китаєм, якщо КНР не проведе розслідування щодо звинувачень тенісистки. Зокрема WTA може скасувати всі турніри, які мали відбутися в Китаї.

У 2022 році на території КНР планувалося провести 10 змагань, на які вже виділили мільйони доларів.

Заяву федерації вже підтримали відомі тенісисти, зокрема Серена Вільямс та Новак Джокович.

35-річна Пенг Шуай, зіркова чемпіонка турнірів Вімблдон та Френч Оупен, 2 листопада виклала у китайській соцмережі Weibo допис, у якому звинуватила у зґвалтуванні колишнього віцепрем’єра КНР Гаолі Чжана.

Після цього Шуай не виходила на зв’язок понад два тижні.

У середу, 17 листопада, китайська державна агенція новин Global Television Network оприлюднила заяву нібито від імені Пенг, яка викликала ще більше занепокоєння відомих тенісистів по всьому світу, а також Жіночої федерації тенісу.

“Новини на цьому сайті включаючи звинувачення у сексуальному насильстві, не є правдивими. Я не зникла і також не перебуваю у небезпеці. Я просто відпочивала вдома, і в мене все добре. Дякую, що турбуєтеся про мене”, – йдеться у листі, оприлюдненому лише цією агенцією.

“Заява, оприлюднена сьогодні китайським державним агентством, лише збільшує мої побоювання щодо її безпеки та місцезнаходження. Я не вірю, що Пенг Шуай дійсно написала цей лист і не вірю, що це справді її слова”, – заявив очільник WTA Стів Саймон.

Правозахисники з організації “Захист прав людини в Китаї” також вважають лист сфабрикованим.

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