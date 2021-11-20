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ООН закликала Китай повідомити про місце перебування тенісистки, яка зникла після заяви про зґвалтування одним із лідерів Компартії

20/11/2021 15:06
Організація Об’єднаних Націй закликала Китай повідомити, де перебуває тенісистка Пенг Шуай, яка загадково зникла після того, як публічно звинуватила у зґвалтуванні одного з очільників Компартії КНР.

Про це з посиланням на британське видання  The Guardian повідомляє Укрінформ.

“Важливо отримати правдиву інформацію про її місце перебування і стан здоров’я. Також ми наполягаємо на тому, щоб було проведене прозоре розслідування її звинувачень у сексуальному насильстві”, – заявила Ліз Троессел, речниця комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Невдовзі після цієї журналіст Шен Шивей, який працює у китайській державній агенції новин, оприлюднив фотографії Пенг, нібито зроблені в цей день та розміщені на її сторінці. Раніше ця сама державна агенція оприлюднила заяву Пенг про те, що вона нібито перебуває в безпеці і просить журналістів не писати нічого про неї без узгодження.

У п’ятницю, 19 листопада, Жіноча федерація тенісу (WTA) заявила, що припинить будь-яку співпрацю з Китаєм, якщо КНР не проведе розслідування щодо звинувачень тенісистки. Зокрема WTA може скасувати всі турніри, які мали відбутися в Китаї.

У 2022 році на території КНР планувалося провести 10 змагань, на які вже виділили мільйони доларів.

Заяву федерації вже підтримали відомі тенісисти, зокрема Серена Вільямс та Новак Джокович.

35-річна Пенг Шуай, зіркова чемпіонка турнірів Вімблдон та Френч Оупен, 2 листопада виклала у китайській соцмережі Weibo допис, у якому звинуватила у зґвалтуванні колишнього віцепрем’єра КНР Гаолі Чжана.

Після цього Шуай не виходила на зв’язок понад два тижні.

У середу, 17 листопада, китайська державна агенція новин Global Television Network оприлюднила заяву нібито від імені Пенг, яка викликала ще більше занепокоєння відомих тенісистів по всьому світу, а також Жіночої федерації тенісу.

“Новини на цьому сайті включаючи звинувачення у сексуальному насильстві, не є правдивими. Я не зникла і також не перебуваю у небезпеці. Я просто відпочивала вдома, і в мене все добре. Дякую, що турбуєтеся про мене”, – йдеться у листі, оприлюдненому лише цією агенцією.

“Заява, оприлюднена сьогодні китайським державним агентством, лише збільшує мої побоювання щодо її безпеки та місцезнаходження. Я не вірю, що Пенг Шуай дійсно написала цей лист і не вірю, що це справді її слова”, – заявив очільник WTA Стів Саймон.

Правозахисники з організації “Захист прав людини в Китаї” також вважають лист сфабрикованим.

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