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Якої швидкості Інтернету достатньо для домашнього використання сьогодні ℗

19/11/2021 12:28

Інтернет стає однією з базових потреб українського містянина. Онлайн-покупки, комп’ютерні ігри, спілкування з близькими, дистанційні робота та навчання – це короткий перелік того, що надає доступ до Всемережжя. Якої швидкості домашнього Інтернету достатньо для використання сьогодні? На це питання немає універсальної відповіді, адже потреби різних сімей можуть бути різними.

Що впливає на швидкість доступу до мережі

Якщо вам не вистачає швидкості домашнього Інтернету, варто виключити наявність проблем, які впливають на швидкість доступу до мережі. Це, зокрема:

  • “слабка” техніка;
  • віддалене від пристроїв розміщення маршрутизатора;
  • наявність вірусів на ПК;
  • перешкоди від інших Wi-Fi-мереж, що працюють у тому самому діапазоні.

Як перевірити швидкість Інтернету

Якщо виключено, що вищеперераховані нюанси негативно впливають на доступ до мережі, радимо зробити тест швидкості Інтернету, щоб зрозуміти, які показники наразі, та покращити її, змінивши провайдера чи тарифний план. Безкоштовно отримати дані можна на спеціальних сайтах (наприклад, wnet.ua або speedtest.net).

Яка найкраща в Україні інтернет-технологія та в чому полягають її переваги

Наразі найшвидшим в Україні вважається гігабітний Інтернет. Він дозволяє користувачам:

  • мати швидкий доступ до Всемережжя усім членам сім’ї одночасно;
  • комфортно працювати та навчатися з дому;
  • займатися програмуванням, монтажем відео, вебдизайном тощо;
  • грати в “тяжкі” онлайн-ігри;
  • завантажувати контент (музику, фільми, серіали) за лічені секунди.

Однак не усім необхідний гігабітний Інтернет. Якщо ви використовуєте доступ до глобальної мережі, щоб прочитати останні новини, дізнатися прогноз погоди тощо, достатньо й нижчої швидкості. Якщо ж хочеться, щоб Інтернет “літав” навіть для простих цілей – тоді сміливо замовляйте підключення гігабіту.

Де можна підключити гігабітний Інтернет

Одним з українських провайдерів, який надає гігабітну швидкість, є Мережа Ланет. Компанія уже майже два десятиліття забезпечує квартири та будинки українців безлімітним доступом до Всемережжя та зарекомендувала себе як надійний провайдер. Окрім безперебійного швидкісного Інтернету, Мережа Ланет вирізняється якісним сервісом, швидким підключенням та доступними тарифними планами. До того ж провайдер за бажанням абонента може підключити телебачення (кабельне або IPTV).

Щоб провести Інтернет від Мережі Ланет, залишайте на сайті компанії заявку на дзвінок або звертайтеся в Центр обслуговування абонентів:

м. Київ, просп. Перемоги, 95
info@lanet.ua
(044) 500-03-03

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