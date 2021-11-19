СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3304058 +20050
Летальні випадки:
80231 +725
Одужали:
2726521 +22304
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15461886 (+113106). Оновлено: 08:12 19.11.2021
Home / Україна / Політика / НАЗК відновило держфінансування партії “Голос”

НАЗК відновило держфінансування партії “Голос”

19/11/2021 18:33

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії “Голос”, призупинене на початку 2021 року.

Про це в п’ятницю, 19 листопада, повідомляє пресслужба політсили.

“Ще від початку 2021 року НАЗК пішло на порушення закону і позбавило “Голос” державного фінансування. При цьому партію звинуватили у начебто нецільовому використанні коштів. “Голос” підозрював, що одну з ключових антикорупційних інституцій використовують для тиску на опозицію. І довів у суді, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб”, – йдеться в повідомленні.

“Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими”, – додали у “Голосі”.

Як повідомлялося, НАЗК у 2020 році призупинило до усунення порушень фінансування парламентських політичних партій “Батьківщина” і “Голос” у зв’язку із зазначенням недостовірних відомостей у звітах.
Зокрема, НАЗК встановило, що партія “Голос” оформила низку договорів із фізичними особами-підприємцями на суму майже 1,1 млн грн щодо послуг, виконання яких документально належно не підтверджено. Серед таких послуг – медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження.
11 листопада 2021 року партія “Голос” заявила, що НАЗК призупинило фінансування незаконно та ігнорує рішення судів.
“Голос” розцінює дії НАЗК, спрямовані на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію”, – наголосили в партії.
Партія “Голос” звернулася з позовом до Окружного адміністративного суду м. Києва (ОАСК), який ухвалив відновити фінансування. Рішення було підтверджено апеляційним судом. Керуючись цим рішенням, НАЗК перерахувало партії відповідне державне фінансування.
Водночас НАЗК звернулося з касаційною скаргою до Верховного Суду для остаточного врегулювання ситуації, а також 29 вересня 2021 року подало клопотання про припинення дії рішення апеляційного суду.
“У клопотанні Агентство зазначило ризики, пов’язані з перерахуванням коштів політичній партії до остаточного рішення ВС. Зокрема про те, що закон прямо не передбачає механізму повернення цих коштів до державного бюджету у випадку ухвалення рішення на користь НАЗК”, – зазначається в повідомленні.

Судове засідання щодо касаційної скарги НАЗК має відбутися у Верховному Суді 23 листопада о 12:00.

Читайте також:
НАЗК поновило фінансування партії “Слуга народу” з держбюджету

Унікальних переглядів: 18
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

НАЗК відновило держфінансування партії “Голос”

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії “Голос”, призупинене на початку 2021 року. Про це в п’ятницю, 19 листопада, повідомляє пресслужба політсили. “Ще від...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse