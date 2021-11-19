НАЗК відновило держфінансування партії “Голос”

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії “Голос”, призупинене на початку 2021 року.

Про це в п’ятницю, 19 листопада, повідомляє пресслужба політсили.

“Ще від початку 2021 року НАЗК пішло на порушення закону і позбавило “Голос” державного фінансування. При цьому партію звинуватили у начебто нецільовому використанні коштів. “Голос” підозрював, що одну з ключових антикорупційних інституцій використовують для тиску на опозицію. І довів у суді, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб”, – йдеться в повідомленні.

“Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими”, – додали у “Голосі”.

Як повідомлялося, НАЗК у 2020 році призупинило до усунення порушень фінансування парламентських політичних партій “Батьківщина” і “Голос” у зв’язку із зазначенням недостовірних відомостей у звітах.

Зокрема, НАЗК встановило, що партія “Голос” оформила низку договорів із фізичними особами-підприємцями на суму майже 1,1 млн грн щодо послуг, виконання яких документально належно не підтверджено. Серед таких послуг – медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження.

11 листопада 2021 року партія “Голос” заявила, що НАЗК призупинило фінансування незаконно та ігнорує рішення судів.

“Голос” розцінює дії НАЗК, спрямовані на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію”, – наголосили в партії.

Партія “Голос” звернулася з позовом до Окружного адміністративного суду м. Києва (ОАСК), який ухвалив відновити фінансування. Рішення було підтверджено апеляційним судом. Керуючись цим рішенням, НАЗК перерахувало партії відповідне державне фінансування.

Водночас НАЗК звернулося з касаційною скаргою до Верховного Суду для остаточного врегулювання ситуації, а також 29 вересня 2021 року подало клопотання про припинення дії рішення апеляційного суду.

“У клопотанні Агентство зазначило ризики, пов’язані з перерахуванням коштів політичній партії до остаточного рішення ВС. Зокрема про те, що закон прямо не передбачає механізму повернення цих коштів до державного бюджету у випадку ухвалення рішення на користь НАЗК”, – зазначається в повідомленні.

Судове засідання щодо касаційної скарги НАЗК має відбутися у Верховному Суді 23 листопада о 12:00.

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