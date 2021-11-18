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Окупанти знову використали проти ЗСУ лазерну зброю: один військовий зазнав засліплення

18/11/2021 19:30

Російські військові, ймовірно, продовжують випробовувати на сході України зразки лазерної зброї, нещодавно український військовослужбовець зазнав засліплення під час бойового чергування на передовій.

Про це пише в четвер, 18 листопада, видання “Армія.Інформ”. Журналісти видання поспілкувалися з військовослужбовцем Зурабом, який постраждав від цієї забороненої зброї.

Зазначається, що дія приладу спрямована на пошкодження органів зору людини, що оглядає місцевість.

“Під час спостереження за противником я побачив відмінність у конфігурації елементів на ворожій позиції порівняно зі вчорашньою обстановкою. Налаштувавши окуляр, сфокусувався на невідомому предметі. Негайно ця точка блимнула спалахом, схожим на зварювання, але в рази сильнішим. Я прекрасно розумію, що це був не відблиск, а зварювання там неможливе й поготів! Від цього світла очі відчули дискомфорт, але за секунду відбувся другий надпотужний спалах синьо-біло-зеленого кольору. Очі пронизав гострий біль, видимість повністю зникла на 5 хвилин, занила голова. Праве око пекло, наче туди залили окропу. Відновивши орієнтацію, я шанцями дістався медиків”. – розповідає військовий.

За кілька годин, зі слів військового, частину огляду обмежила пляма сіро-білого кольору. У медичній частині солдату закрапали і зав’язали бинтом очі, звідти перевели у військовий шпиталь, де також надали необхідну допомогу. Після — евакуювали у Дніпропетровську обласну клінічну офтальмологічну лікарню.

“Зурабу пощастило — гострота зору залишилася на рівні 90 %. Діагноз пацієнта — лазерне ураження сітківки“, – коментує генеральна директорка закладу Світлана Устименко. 

Вперше з подібними випадками спеціалісти клініки мали справу близько чотирьох років тому, і за весь час надали допомогу 15 фронтовикам зі схожими клінічними проявами.

“Внаслідок ураження страждає сітківка ока. Якщо промінь влучає в її ділянку з найвищою концентрацією фоторецепторів, макулярну зону — людина втрачає центральний зір. У нас був лише один такий випадок. Проникнення променя до судинної оболонки спричиняє розрив сітківки та крововилив. У полі зору ушкодженого ока залишається темна пляма. Це — найтяжчий наслідок опромінення”.

Найчастіше ураження променем відбувається у темряві, каже лікарка. У цей період зіниці розширені, тому ймовірність влучання пучка світла у центральну зону сітківки максимальна.

“Більшості воїнам таланить — дотичний до сітківки промінь не порушує її пігментного епітелію. Поступово набряк проходить, і за правильного лікування нервові волокна відновлюються. У цьому випадку лазер залишає дефект, який перекриває видимість вицвілою сірою цяткою. Мінімізуючи таке пошкодження, ми досягаємо майже повного відновлення зору”, – коментує медик.

Відчуття під час ураження воїни описують однаково: яскравий спалах, короткочасний біль та тимчасова сліпота. Основне завдання парамедиків, відзначає лікар, застосувати асептичні краплі, накласти пов’язку і якомога швидше доставити пацієнта до лікарні, адже на місці неможливо визначити причину та ступінь пошкодження очей. Необхідно зняти стресовий чинник, що може спричинити спазм судин або інші ускладнення.

Військовослужбовець Зураб, якого після офтальмології перевели до Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, пройшов усебічне дослідження органів зору. Знімок на комп’ютерній томографії підтвердив збереження цілісності сітківки, але, що цікаво, виявив стороннє тіло у рогівці правого ока. Як розповідає сам воїн, кілька років тому осколок після вибуху міни влучив йому в око і, незнайдений під час тодішнього лікування, досі залишався на місці. Лише зараз уламок вилучили. Проте рубець на сітківці від доведеного клінічним дослідженням лазерного опіку буде нагадувати про себе сірою плямою, що перекриватиме частину огляду ураженого ока.

“Лікування привело до позитивного результату, на сьогодні пацієнт реабілітований, зір покращено, рекомендації розписані. Ефективність лікування — з позитивним результатом, стан прогресивно покращується”, — зазначив начальник офтальмологічного відділення ВМКЦ Східного регіону Андрій Шерстюк.

Довідково:
Застосування сліпучого лазерного озброєння прямо забороняється IV Протоколом від 13.10.1995 до Конвенції про заборону використання видів зброї, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію. Росія є у переліку підписантів цієї Конвенції.
Робота приладів оптично-електронної протидії заснована на принципі зворотного відбиття низькоенергетичного лазерного променя. Використовуючи його, система сканує місцевість. Коли промінь наштовхується на оптичну лінзу — прицілу, окулярів або іншу, він відбивається від неї. Відбиття потрапляє на сенсор та аналізується на наявність на лінзі насічки з візирними лініями. Якщо вона підтверджується, вмикається високоенергетичний лазер, який забезпечує засвічування поля зору та придушення виявленого оптико-електронного засобу з нанесенням (крапки) в окремих випадках пошкоджень прицільним сіткам і чутливим елементам приймальних пристроїв.

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