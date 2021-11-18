У Києві влаштували перформанс проти куріння в стилі серіалу “Гра в кальмара”

Під час акції, фото: УНІАН

У Міжнародний день відмови від куріння всеукраїнська кампанія “Молодь вільна від куріння” разом з партнерами провела акцію із закликом до парламентарів посилити антитютюнове законодавство в Україні та прийняти проект Закону №4358.

Акція відбулася в четвер, 18 листопада, на Площі Конституції біля Верховної Ради України.

Під час акції відбувся перфоменс з аналогією на відому “Гру в кальмара”, під час якого учасники знищували макети кожного з видів тютюнових виробів – класичних сигарет, сигарет з фруктовим смаком та електронних пристроїв для куріння. Після цього охоронців “Гри” символічно винесли ліквідовані сигарети під відому музику серіалу.

Як зазначають організатори акції, таким перформансом учасники акції демонстрували, що молодь прагне здорового життя без тютюну. Тепер черга за Верховною Радою України ухвалити антитютюновий законопроєкт №4358, щоб на законодавчому рівні захистити вільне від тютюнових викидів повітря у громадських приміщеннях, заборонити фруктові, солодкі чи інші ароматизовані сигарети, ліквідувати агресивну рекламу електронних пристроїв для куріння та запровадити медичні попередження на них.

“З 2019 р. до нашої молодіжної кампанії долучилось близько 100 організацій з Луцька, Дніпра, Херсона, Харкова та Львова. Ми звернулись до місцевих рад та народних депутатів, щоб вони звернули увагу на стрімке зростання куріння серед молоді. Через різке збільшення зовнішньої та інтернет реклами, підлітки помилково сприймають електронні сигарети та так звані “IQOS” як нешкідливі іграшки з прикольними фруктовими смаками”, – зазначив координатор кампанії “Молодь вільна від куріння” Олег Слабоспицький.

“Відсутність медичних попереджень та агресивна реклама електронних пристроїв для куріння призвела до того, що в Україні кожна п’ята дитина віком 13-15 років є курцем електронних сигарет. Антитютюнове законодавство не оновлювалося 9 років і ми маємо це змінити! Закликаю усіх колег з Парламенту об’єднатися заради захисту здоров’я українців та підтримати законопроєкт №4358 у другому читанні. Наш обов’язок зробити так, щоб наступні покоління не знали, що таке куріння.” – підкреслила народний депутат Лада Булах, співавторка антитютюнового законопроєкту №4358.

За даними соціологічних опитувань, якщо у 2019 р. рівень поширеності куріння серед молоді був 27,6% то у 2020 році він вже становив 30,4%. Найшвидші темпи зростання курців показують саме новітні розробки тютюнової індустрії – ароматизовані електронні сигарети та ароматизовані тютюнові вироби електричного нагрівання. Внаслідок бездіяльності законодавців та оманливі повідомлення щодо електронних пристроїв для куріння, значна частина молоді не обізнана про їхню руйнівну шкоду для здоров’я та наркотичну залежність, яку вони викликають.

“В Дніпрі ми провели громадський моніторинг ресторанів і знайшли 50 закладів, які дозволяють курити в приміщеннях, а тих закладів які дозволяють курити так звані “IQOS” – втричі більше. Фактично всі відвідувачі стають заручниками недосконалого законодавства, яке підживлює недобросовісний бізнес. В результаті відвідувачі примусово стають пасивними курцями.” – зазначив Владислав Мельничук, керівник ГО “Спільнота активної молоді”.

Учасники акції підтримали авторів законопроєкту №4358, та закликали Верховну Раду України невідкладно прийняти антитютюновий закон, щоб захистити дітей та молодь від оманливих маркетингових інструментів спрямованих на залучення до тютюнової та нікотинової залежності.

Читайте також:

Стефанчук попросив депутатів не курити в кулуарах Ради