У Середземне море впав британський винищувач F-35

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Британський винищувач F-35 впав у воду під час планової операції в Середземному морі.

Про це в середу, 17 листопада, інформує ВВС із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що подія трапилася о 10:00 за Ґрінвічем над міжнародними водами.

Пілот катапультувався і повернувся на авіаносець Королівського флоту HMS Queen Elizabeth.

У Міноборони заявили, що давати коментарі під час розслідування було би недоречно.

Поки невідомо, чи знайшли уламки винищувача. Імовірно, розслідування буде зосереджено на потенційній технічній або людській помилці.

На цьому авіаносці розміщені вісім винищувачів F-35 Великої Британії та 12 морської піхоти США.

Надзвукові винищувачі F-35 базуються на базі RAF Marham у Норфолку.

Це вперше Британія втратила один із літаків-невидимок п’ятого покоління вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів.

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