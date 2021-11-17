Регуляторна служба може скасувати здорожчання проїзду в Києві

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Голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер заявив, що його відомство ще має перевірити “доцільність та адекватність” підвищення вартості проїзду до 20 грн у комунальному транспорті Києва.

Про це повідомляє пресслужба ДРС в середу, 17 листопада.

Кучер зробив зауваження міському голові столиці Віталію Кличку стосовно того, що перед розв’язанням питання про підвищення вартості проїзду необхідно обов’язково отримати позицію держрегулятора

“Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи розв’язання проблеми — рішення не може бути ухвалене”, — заявив Кучер.

У Службі наголошують, що порушення вимог регуляторного законодавства є безумовною підставою, аби скасувати ухвалене рішення через суд.

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