Регуляторна служба може скасувати здорожчання проїзду в Києві

Голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер заявив, що його відомство ще має перевірити “доцільність та адекватність” підвищення вартості проїзду до 20 грн у комунальному транспорті Києва.
Про це повідомляє пресслужба ДРС в середу, 17 листопада.
Кучер зробив зауваження міському голові столиці Віталію Кличку стосовно того, що перед розв’язанням питання про підвищення вартості проїзду необхідно обов’язково отримати позицію держрегулятора
“Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи розв’язання проблеми — рішення не може бути ухвалене”, — заявив Кучер.
У Службі наголошують, що порушення вимог регуляторного законодавства є безумовною підставою, аби скасувати ухвалене рішення через суд.
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