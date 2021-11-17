ООС: 13 порушень “режиму тиші” за добу, один український воїн поранений

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Протягом минулої доби, 16 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український воїн.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і іншу стрілецьку зброю.

У бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого противник обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Пісків ворог вів обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний”, – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 середи, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Невельського противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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