Білорусь обмежує транзит нафти до Польщі

Влада Білорусі перекрила “для ремонту” одну гілку нафтопроводу “Дружба”, яка здійснювала транзит нафти до Польщі.
Про це в середу, 17 листопада, повідомляє Reform.by.
“З учорашнього дня “Гомельтранснафта” розпочав позаплановий ремонт на одній з гілок магістрального нафтопроводу “Дружба”, обмеживши прокачування в напрямку Адамової Застави (Польща) орієнтовно на три доби, при цьому планове завдання місяця не переглядається”, — сказав офіційний представник “Транснафти” Ігор Дьомін.
ВАТ “Гомельтранснафта Дружба” – магістральний нафтопровід, який здійснює перекачування нафти, що надходить з російської частини нафтопроводу “Дружба” у напрямку країн Західної і Східної Європи.
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