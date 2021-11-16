Збірна України – у плей-оф кваліфікації мундіалю-2022!

Футбольна збірна України в останньому турі групового турніру кваліфікації на ЧС-2022 перемогла команду Боснії і Герцеговини – 2:0 – та пробилася до відбіркового плей-оф.

Матч 16 листопада відбувався в босняцькій Зеніці, однак господарі вже не мали турнірної мотивації – адже Боснія і Герцеговина в попередньому матчі поступилася фінам. Тож саме Фінляндія станом на початок заключного поєдинку ішла на другій позиції в групі D із двоочковою перевагою над українцями. За такого розкладу підопічним Петракова у вівторок потрібно було будь-що здобувати перемогу та сподіватися, що в паралельному матчі фіни втратять очки проти безперечних лідерів – французів.

Перший тайм пройшов у майже рівній боротьбі, а найреальніший шанс був на останній хвилині в господарів – Україну врятував Георгій Бущан.

Варто зазначити, що футбольне керівництво Боснії таки допустило на стадіон українських уболівальників (хоча раніше, коли йшлося про турнірну мотивацію, намагалося поставити заборону через штучні карантинні обмеження). А наставник українців Олександр Петраков вичерпав конфлікти із гравцями та повернув у склад всіх найсильніших легіонерів.

І саме відсутній раніше Олександр Зінченко з “Ман. Сіті” на 59-й хвилині вгадав із позицією перед порожніми воротами, коли Циганков пройшов лівим флангом, а снаряд відскочив від Яремчука, котрий боровся з оборонцями. 1:0.

А на 79-й хвилині Шапаренко віддав філігранний довгий пас у відрив, і дніпрянин Артем Довбик подвоїв рівновагу.

Букмекери віддавали Україні прогноз на перемогу (коєф. 1,6), і він справдився. Крім підсумкового рахунку, за ударами в бік воріт гості удвічі перестріляли господарів – 15:7 (у площину – 4:3), володіння м’ячем – 59%:41%.

А головне, в паралельному матчі Фінляндія поступилася французам – 0:2 (там зіграв роль вихід у другому таймі на поле головних зірок “Де бльо”).

Підсумкове становище в групі D:

Варто зауважити, що цей відбір Україна пройшла без жодної поразки. Щоправда, перемог здобула лише дві.

Тепер наприкінці листопада “синьо-жовті” чекають жеребкування, яке визначить суперника у “стиках”.

Другі місця в інших групах посіли: Португалія, Швеція, Італія, Вельс, Шотландія, Туреччина, Росія, Польща, Північна Македонія. Із них українцям не може випасти лише країна-агресор – РФ.

Матчі плей-оф відбудуться вже 2022 року.