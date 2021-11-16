Pfizer безкоштовно поділиться ліцензією на COVID-таблетки

Американська фармацевтична компанія Pfizer безкоштовно надасть ліцензію на свої експериментальні пігулки “Паксловід” для лікування COVID-19 Патентному пулу лікарських засобів, який підтримує ООН.
Про це у вівторок, 16 листопада, інформує The New York Times.
Це дозволить організації передавати субліцензію на препарат іншим виробникам для використання в 95 країнах, що розвиваються. Насамперед це країни в Африці та Азії.
У ключовому клінічному дослідженні виявлено, що таблетки Pfizer ефективно запобігають важким захворюванням, якщо їх давати невакцинованим особам із високим ризиком перебігу хвороби незабаром після того, як у них почали проявлятися симптоми COVID-19.
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