СБУ прийшла з обшуком на Миколаївський бронетанковий завод і заявила про схему розкарадання запчастин

Контррозвідка СБУ звітує, що запобігла викраденню деталей, призначених для ремонту військової техніки у районі ООС.
Зловмисники хотіли незаконно продати їх зі складів державного підприємства “Миколаївський бронетанковий завод”.
Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє пресцентр СБУ.
Нестача таких запчастин могла завдати шкоди обороноздатності нашої країни в умовах збройного конфлікту з країною-агресором, зауважили в СБУ.
Спецслужбою встановлено, що у межах виконання Державного оборонного замовлення двоє відповідальних осіб держпідприємства намагалися «збути» деталі та агрегати до БТР та БРДМ.
“Зловмисники, зловживаючи службовим становищем, вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Вартість усіх запчастин становила майже 500 тис. грн”, – йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин оборудки та встановлення і притягнення до відповідальності причетних осіб.
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