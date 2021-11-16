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СБУ прийшла з обшуком на Миколаївський бронетанковий завод і заявила про схему розкарадання запчастин

16/11/2021 15:07

Контррозвідка СБУ звітує, що запобігла викраденню деталей, призначених для ремонту військової техніки у районі ООС.
Зловмисники хотіли незаконно продати їх зі складів державного підприємства “Миколаївський бронетанковий завод”.

Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє пресцентр СБУ.

Нестача таких запчастин могла завдати шкоди обороноздатності нашої країни в умовах збройного конфлікту з країною-агресором, зауважили в СБУ.

Спецслужбою встановлено, що у межах виконання Державного оборонного замовлення двоє відповідальних осіб держпідприємства намагалися «збути» деталі та агрегати до БТР та БРДМ.

“Зловмисники, зловживаючи службовим становищем, вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Вартість усіх запчастин становила майже 500 тис. грн”, – йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин оборудки та встановлення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

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