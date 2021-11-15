ДБР відкрило справу після аудиту державних дач високопосадовців

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування після перевірки Комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” та Будинку відпочинку “Конча-Заспа”.
Цими базами керує Державне управління справами.
Про це йдеться у відповіді Державної аудиторської служби на запит проєкту “Марлін”.
Кримінальне провадження відкрили за статтею 364 Кримінального кодексу України, а саме за зловживання владою із тяжкими наслідками.
Справу порушили за результатами аудиту використання державного майна та землекористуванням базами відпочинку, який провела Державна аудиторська служба влітку 2021 року.
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