ДБР відкрило справу після аудиту державних дач високопосадовців

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Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування після перевірки Комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” та Будинку відпочинку “Конча-Заспа”.

Цими базами керує Державне управління справами.

Про це йдеться у відповіді Державної аудиторської служби на запит проєкту “Марлін”.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 364 Кримінального кодексу України, а саме за зловживання владою із тяжкими наслідками.

Справу порушили за результатами аудиту використання державного майна та землекористуванням базами відпочинку, який провела Державна аудиторська служба влітку 2021 року.

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