АМКУ дозволив Mastercard та Visa знизити міжбанківську комісію

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Антимонопольний комітет України дозволив Mastercard та Visa знизити міжбанківську комісію інтерчейндж відповідно укладеного з Національним банком України меморандумом

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, що визначаються платіжною організацією платіжної системи щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів та сплачуються еквайром на користь емітента в Україні.

Зазначається, що узгоджені дії зі зменшення міжбанківських комісій здійснюється в рамках Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку, який буде реалізовано компанією Mastercard, Visa та Національним банком України.

За даними АМКУ, зниження на 1,2% або менше граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій в Україні відносно споживчих платіжних реквізитів відбудеться з наступного робочого дня після сплину 14 календарних днів від дати отримання дозволу АМКУ.

Наступні етапи зниження відбуватимуться з 1 липня 2022 року – до 1% або менше та з 1 липня 2022 року – до 0,9% або менше.

Заплановані узгоджені дії стосуються лише міжбанківських комісій для споживчих карток.

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