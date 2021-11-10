Уряд вирішив ліквідувати Академію зовнішньої розвідки України

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в розпорядженні №1407 від 5 листопада.

Рішення ухвалене за пропозицією Міністерства освіти і науки.

Журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці зазначив, що “метою є реорганізація системи підготовки співробітників зовнішньої розвідки. За планом навчальний заклад буде збережено”.

“Однак Служба зовнішньої розвідки скоротить обсяги наукової діяльності, відмовиться від підготовки дисертацій у вищому навчальному закладі, систему навчання, як передбачається, буде переглянуто систему прийому та навчання, перепрофільовано під практичні завдання. Не виключено, що буде змінено місце дислокації навчального закладу”, – написав Бутусов.

Академія зовнішньої розвідки (до 2019 року – Інститут Служби зовнішньої розвідки України) було створено в 2007 році на базі Інституту підготовки кадрів зовнішньої розвідки, який було виділено зі складу Національної академії СБУ.

Вона готувала фахівців за ступенем вищої освіти “магістр” та “доктор філософії” за спеціальністю “Національна безпека”, а також займалась перепідготовкою та підвищенням кваліфікації співробітників СЗР України та інших розвідувальних органів України.

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