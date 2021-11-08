Люди в емоціях вимагали кисень для COVID-хворої, – головлікарка про “штурм” інфекційної лікарні в Миколаєві

Головна лікарка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова розповіла про деталі “штурму” медзакладу родичами пацієнтки із COVID-19.

Про це інформує “Еспресо” в понеділок, 8 листопада.

“У нас є лікарні, які визначені як ковідні, в них повинен бути кисень… Ці медзаклади отримали пакет НСЗУ-COVID. Згідно з цим пакетом, вони повинні звітувати про наявність кисню, реаніматологів, реанімаційних ліжок і все інше. Тут немає кращих чи гірших – вимоги одинакові. На жаль, у цій лікарні, як повідомили родичі, не було кисню. У нас по області взагалі близько 10 діб була велика проблема з киснем, яку чомусь не визнає влада. Всі пацієнти і лікарі її бачили та відчували на собі. Тому в тій лікарні не була належним чином надана допомога, родичі – у відчаї. Зрозумійте, що людину зі сатурацією 35, майже в стані агонії, при розумі, коли все є (в лікарні,- “Н”), жоден родич не забиратиме і не везти за 100 км вночі до іншого. До речі, вони не везли до нас. Вони приїхали у місто в пошуках допомоги”, – зазначила Федорова у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким”.

Лікарка додала, що спочатку родичі пацієнтки поїхали у лікарню швидкої допомоги, але їх звідти “відфутболили”. Потім поїхали до 4-ї міської лікарні Миколаєва – там вчинили так само. Пізніше ситуація повторилася й в обласній лікарні.

“Лише вчетверте, вже в емоціях вони увірвалися, зламали шлагбаум, бо їм у трьох лікарнях, включаючи ковідний шпиталь у Новому Бузі, відмовили надати медичну допомогу. Звичайно, ми негайно забрали хвору, перевели на штучну вентиляцію легень. Але сталося те, що сталося. І коли ми благали поліцію хоча би до ранку лишити поліцейський пост, нам було відмовлено. Минулого року, коли не було соціальної напруги, не було проблем із киснем, у нас цілодобово був поліцейський пост. Цього ж року, коли я писала офіційні листи до голови ОДА, до очільника Нацполіції з проханням хоча би пускати патрульну поліцію навколо лікарні вночі – мені офіційно відмовили і сказали, що “немає людей”, – розповіла Світлана Федорова.

Нагадаємо, 5 листопада Федорова написала у фейсбуці, що вночі 5 листопада родичі однієї пацієнтки із коронавірусною хворобою штурмували Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань та вдавалися до насильства, вимагаючи надати їй кисень.

Читайте також:

COVID-19 в Україні: понад 13 тис. нових хворих, від ускладнень померли 473 людини