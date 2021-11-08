З лютого позитивний баланс довіри до ЗСУ зріс більше, ніж удвічі, – соціологія

Ілюстративне фото: Навчальний центр "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого

Єдиним інститутом, серед органів влади та державних інституцій, якому за результатами семи хвиль опитування (з лютого до листопада) до цих пір громадяни схильні довіряти, є армія – вона єдина має позитивний баланс довіри: кількість тих, хто їй довіряє на 29% перевищує частку тих, хто не довіряє ЗСУ.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження “Соціально-політичні настрої українців: жовтень 2021”.

Зазначається, що з лютого 2021-го позитивний баланс довіри збільшився понад вдвічі – з +12 % до +29%.

Дослідження провів Український інститут майбутнього спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group.

Дані базуються на серед 2400 респондентів за методикою face-to-face у період з 23 жовтня по 2 листопада 2021 року.

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