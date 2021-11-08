З лютого позитивний баланс довіри до ЗСУ зріс більше, ніж удвічі, – соціологія

Єдиним інститутом, серед органів влади та державних інституцій, якому за результатами семи хвиль опитування (з лютого до листопада) до цих пір громадяни схильні довіряти, є армія – вона єдина має позитивний баланс довіри: кількість тих, хто їй довіряє на 29% перевищує частку тих, хто не довіряє ЗСУ.
Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження “Соціально-політичні настрої українців: жовтень 2021”.
Зазначається, що з лютого 2021-го позитивний баланс довіри збільшився понад вдвічі – з +12 % до +29%.
Дослідження провів Український інститут майбутнього спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group.
Дані базуються на серед 2400 респондентів за методикою face-to-face у період з 23 жовтня по 2 листопада 2021 року.
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