У Сьєрра-Леоне внаслідок вибуху бензовоза загинуло майже 100 людей

В африканській країні Сьєрра-Леоне внаслідок вибуху бензовоза загинуло щонайменше 99 і постраждало ще не менше 100 людей .

Вибух стався близько 22:00 за місцевим часом у п’ятницю, 5 листопада, в столиці країни Фрітауні, повідомляє BBC.

Бензовоз зіштовхнувся з вантажівкою на жвавому перехресті в житловому кварталі. Внаслідок пошкодження з нього вилилося пальне, і люди, які перебували неподалік, кинулися його збирати.

У цей момент сталося загоряння, яке призвело до вибуху. Ті, хто перебував поряд, а також випадкові перехожі та люди в автомобілях, що стояли і проїздили на прилеглих вулицях, не мали шансів урятуватися.

У деяких навколишніх магазинах почалися пожежі.

За попередніми даними, загинуло не менше 99 людей, ще понад 100 госпіталізовані з травмами й опіками різного ступеня важкості. Однак місцева влада припускає, що кількість жертв може виявитися більшою.