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У Сьєрра-Леоне внаслідок вибуху бензовоза загинуло майже 100 людей

06/11/2021 18:27

В африканській країні Сьєрра-Леоне внаслідок вибуху бензовоза загинуло щонайменше 99 і постраждало ще не менше 100 людей.

Вибух стався близько 22:00 за місцевим часом у п’ятницю, 5 листопада, в столиці країни Фрітауні, повідомляє BBC.

Бензовоз зіштовхнувся з вантажівкою на жвавому перехресті в житловому кварталі. Внаслідок пошкодження з нього вилилося пальне, і люди, які перебували неподалік, кинулися його збирати.

У цей момент сталося загоряння, яке призвело до вибуху. Ті, хто перебував поряд, а також випадкові перехожі та люди в автомобілях, що стояли і проїздили на прилеглих вулицях, не мали шансів урятуватися.

Фото: AFP

У деяких навколишніх магазинах почалися пожежі.

За попередніми даними, загинуло не менше 99 людей, ще понад 100 госпіталізовані з травмами й опіками різного ступеня важкості. Однак місцева влада припускає, що кількість жертв може виявитися більшою.

ЗМІ уточнюють, що аварія сталася поряд із місцем, де мешканці району зазвичай збираються, щоб купити бензин на розлив. Поруч із місцем ДТП також розташований супермаркет.

Фото: Getty Images

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