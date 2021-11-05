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ДБР оголосило про нову підозру Януковичу

05/11/2021 13:14

Слідчий Державного бюро розслідувань повідомив про підозру президенту-втікачу Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи.

Про це в п’ятницю, 5 листопада, інформує пресслужба ДБР.

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та Збройних сил України.

Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:

  • вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;
  • спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
  • перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам та
  • інтересам юридичних осіб;
    незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Встановлено, що через дії цієї організованої групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що повідомлення про підозру направлено за останніми відомими місцями проживання експрезидента. Також копії письмового повідомлення про підозру вручені його захисникам.

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Україна

ДБР оголосило про нову підозру Януковичу

Слідчий Державного бюро розслідувань повідомив про підозру президенту-втікачу Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи. Про це в п’ятницю, 5 листопада, інформує пресслужба ДБР. За версією слідства, до складу...

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