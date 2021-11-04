“Слуги” та ОПЗЖ знову “протягнули” в Раду законопроєкт про навчання іноземних студентів російською, – В’ятрович

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Народні депутати від “Слуги народу” і ОПЗЖ знову “протягнули” через освітній комітет законопроєкт про навчання іноземних студентів російською мовою вже під номером 5727.

Аналогічний законопроєкт №3717 тричі розглядався на цьому комітеті і рік тому був зі скандалом провалений у сесійній залі.

Про це у середу, 3 листопада, пише народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

На засіданні освітнього комітету 8 з 12 членів проголосували за русифікаторський проєкт. Це 7 “слуг народу” – Сергій Бабак (голова комітету), Володимир Воронов, Юлія Гришина, Ольга Коваль, Сергій Колебошин, Валерій Колюх, Олена Лис – та представник ОПЗЖ Олександр Лукашев.

Решта членів комітету виступили категорично проти законопроєкту. Це Ростислав Павленко («Європейська Солідарність»), Наталія Піпа («Голос»), Роман Грищук («Слуга народу») й Іван Кириленко («Батьківщина»).

“Лобісти русского міра не можуть заспокоїтися і ширять усе нові фейки про те, як Україна страждає без російської мови у вишах і втрачає студентів із країн Азії, які, мовляв тільки й мріють, щоб їх навчали російською”, – обурюється нардеп.

За інформацією В’ятровича, число іноземних студентів в Україні збільшується і вже перевищує 70 тисяч. 80% з них (а на перших курсах – близько 90%) – з-за меж колишнього СРСР, і до навчання в Україні не знають ні української, ні російської. Решта переважно з Закавказзя і Середньої Азії, і російська для них також не є рідною, наголошує нардеп.

В’ятрович підкреслює, що за чинним законодавством студенти можуть навчатися або українською або англійською (міжнародною мовою освіти й науки). Окремі дисципліни можуть читатися іншими мовами ЄС.

“Чому ж у Києві чи Ужгороді іноземці залюбки навчаються українською чи англійською, а в Харкові студентів із тих же країн навчають російською? Бо справа не в студентах, а у деяких викладачах і ректорах, які, не бажаючи змінюватися самі, хочуть змінити закон під свої русифікаторські звички”, – вважає нардеп.

“Тепер «Слуги народу» й ОПЗЖ намагатимуться протягувати це рішення на пленарному засіданні. І знову, як і рік тому, перш за все від нашої з вами активності залежить, чи вдасться їм це зробити”, – резюмував В’ятрович.

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