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В Узбекистані обмежили доступ до соцмереж

03/11/2021 21:23

В Узбекистані влада обмежила доступ до соцмереж, серед яких Telegram, Facebook, YouTube, Instagram та інші.

Про це інформує “Газета.уз” у середу, 3 листопада.

Доступ до соцмереж був обмежений через те, що вони порушили вимогу влади про зберігання даних узбецьких користувачів на території держави.

Відповідний закон, який зобов’язує всі закордонні соцмережі робити це, був ухвалений навесні 2021 року.

Обмеження роботи не означає повне блокування: соцмережі залишаються доступними, але вантажаться значно довше, ніж звичайно.

На початку липня з аналогічних підстав в Узбекистані був обмежений доступ до TikTok, Twitter та інших сервісів.

На тлі обмежень роботи соцмереж різні VPN-додатки, що дозволяють користуватися соцмережами без обмежень, вийшли на перші місця за скачуваннями серед узбецьких користувачів AppStore і PlayMarket.

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