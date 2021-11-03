У Києві затримали нацгвардійця, який торгував амфетаміном

У Києві затримали контрактника Національної гвардії України під час збуту наркотиків.
Про це у середу, 3 листопада, повідомила Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Зазначається, що військовослужбовець у липні-листопаді 2021 року неодноразово продавав амфетамін на території міста Києва, у тому числі серед військовослужбовців своєї військової частини.
“02.11.2021 після чергового збуту наркотичних засобів у групі з цивільною особою старший солдат НГУ та вказана цивільна особа були затримані в порядку ст. 208 КПК України”, – повідомили в пресслужбі.
Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.
Затриманим наркоділкам готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
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