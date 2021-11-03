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У “Дії” спростять отримання допомоги для вагітних і породіль

03/11/2021 20:04

Кабінет Міністрів спростив порядок отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами не застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування жінкам.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики в середу, 3 листопада.

“Сьогодні уряд прийняв рішення щодо спрощення порядку отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать доступність послуг для жінок, що не працюють, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості та звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо.

За інформацією Мінсоцполітики, спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористається близько 14 тисяч жінок.

Тепер для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами замість довідки в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність та пологи”.

За відсутності технічної можливості скористатися порталом “Дія” залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.

У Мінсоцполітики звертають увагу, що остаточний перехід на призначення допомоги без подання довідки у паперовій формі відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу “Дія” з Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

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