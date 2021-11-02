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У Нігерії обвалилася 22-поверхівка, близько сотні людей зникли безвісти

02/11/2021 10:38

У престижному районі Ікої в нігерійському місті Лаґос обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок. Близько ста людей зникли безвісти, четверо – загинули.

Про це у вівторок, 2 листопада, інформує Reuters.

Зазначається, що щонайменше четверо людей вижили.

Поки що не  причина обвалу невідома.

Будинок був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення розкішних квартир, таунхаусів та пентхаусів.

BBC пише, що останніми роками у Лаґосі сталося кілька обвалів будинків.

Зокрема, у 2014 році під час служби телеєвангеліста впав шестиповерховий будинок, внаслідок чого загинули 116 людей, в 2019 році десятеро загинули внаслідок обвалу школи.

Будівельні стандарти часто зазнавали критики, і влада штату нещодавно запустила нову схему для покращення сертифікації.

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