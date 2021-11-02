НАБУ оголосило в розшук одеського бізнесмена Галантерника, який зараз живе в Лондоні

ВОЛОДИМИР ГАЛАНТЕРНИК, ФОТО FORBES

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук бізнесмена Володимира Галантерника, якого підозрюють у причетності до справи про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно одержаних доходів.

Як зазначено в оприлюдненій у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ України картці, Галантерник зник 31 серпня 2021 року у Харкові, передає у вівторок, 2 листопада, агентство “Інтерфакс”.

Його підозрюють за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (створення злочинної організації, привласнення, розтрата майна, легалізація (відмивання) грошей, зловживання владою чи посадовими повноваженнями) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 2 липня 2020 року в рамках розслідування у справі про незаконну схему привласнення майна міста Одеси було проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання осіб, причетних до схеми.

На початку жовтня 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання та бізнесмену Володимиру Галантернику.

Загалом у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними НАБУ, десять є членами злочинної організації, а решта – учасники скоєння злочинів.

“Учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею… для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії протягом 2016-2019 років громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та 131 млн грн, які посадовці Одеської мерії незаконно переплатили з бюджету під час купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн”, – повідомило НАБУ.

Як відомо, Галантерник володіє в Одесі частками у ринках “Привоз”, “7-й кілометр”, торгово-розважальних центрах City Center, City Center “Котовський”, Аркадія Сіті і бутик-готель “De Paris”.

“Українська правда” пише, що наразі бізнесмен живе в Лондоні.

За даними ЗМІ, в дев’яностих роках Галантерник був пов’язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел.

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