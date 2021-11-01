Українець Юліан Дем’янов переміг на змаганнях IRONMAN у Туреччині

Українець Юліан Дем’янов переміг у змаганнях IRONMAN у Туреччині.
Про це йдеться на офіційному сайті змагань.
“Українець Юліан Дем’янов здобув перше місце серед чоловіків з результатом 3 години 52 хвилини 17 секунд”, – вказується у турнірній таблиці змагань.
У тридцятці кращих серед чоловіків з результатом 4 години 3 хвилини 24 секунди українці Віктор Земцев (10-те місце), Андрій Кузьмінський (11-те місце) – 04:03:40, Євген Славний (20-те місце) – 04:07:55 та Вадим Коваленко (27-ме місце) – 04:10:12.
У загальному заліку серед жінок українка Ірина Василевська посіла 30-те місце.
Змагання Ironman 70.3 Turkey пройшли в Анталії 31 жовтня та включали змагання з плавання, їзди на велосипеді та бігу.
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