Українець Юліан Дем’янов переміг на змаганнях IRONMAN у Туреччині

Юліан Дем'янов

Українець Юліан Дем’янов переміг у змаганнях IRONMAN у Туреччині.

Про це йдеться на офіційному сайті змагань.

“Українець Юліан Дем’янов здобув перше місце серед чоловіків з результатом 3 години 52 хвилини 17 секунд”, – вказується у турнірній таблиці змагань.

У тридцятці кращих серед чоловіків з результатом 4 години 3 хвилини 24 секунди українці Віктор Земцев (10-те місце), Андрій Кузьмінський (11-те місце) – 04:03:40, Євген Славний (20-те місце) – 04:07:55 та Вадим Коваленко (27-ме місце) – 04:10:12.

У загальному заліку серед жінок українка Ірина Василевська посіла 30-те місце.

Змагання Ironman 70.3 Turkey пройшли в Анталії 31 жовтня та включали змагання з плавання, їзди на велосипеді та бігу.

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