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МОЗ назвав умови анулювання COVID-сертифіката

01/11/2021 12:21

У Міністерстві охорони здоров’я назвали умови, за яких можуть анулювати COVID-сертифікат. Поки що випадки позбавлення сертифікатів поки не траплялися.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає “РБК-Україна”.

За її словами, якщо буде доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат мають анулювати.

“Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було”, – наголосила урядовиця.

Вона зауважила, що інформація про можливі підозрілі випадки передається в правоохоронні органи.

“Всі повідомлення, які з’являються в соцмережах або отримуються по телефону, відразу передаються для здійснення слідчих дій. А вже правоохоронні органи роблять “контрольні закупівлі”  чи кіберполіція перевіряє. Механізм вже відпрацьований”, – додала заступниця міністра.

Своєю чергою, через кримінальні провадження, де йдеться про медичних співробітників, МОЗ звертається до місцевих рад, щоб відсторонити керівників закладів на час слідства.

“Мова йшла від 15 закладах охорони здоров’я. У чотирьох регіонах вже є випадки звільнення, відсторонення і початку власного службового розслідування”, – зазначила Карчевич.

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