Журналісту білоруської редакції InformNapalm Денису Івашину КДБ “шиє” державну зраду, – ЗМІ

Денис Івашин. Фото: InformNapalm

Білоруському журналісту, учаснику української Революції Гідності, волонтеру Денису Івашину після пів року утримання під вартою у КДБ Білорусі висунули нове важче звинувачення – у державній зраді.

Про це в понеділок, 1 листопада, пише InformNapalm.

Зазначається, що наприкінці жовтня у ЗМІ з’явилась інформація, що Івашину, який був заарештований КДБ Білорусі ще 12 березня 2021 року, висунули нові обвинувачення.

Спершу йому висунули підозру по ст.365 (втручання у діяльність співробітників органів внутрішніх справ) одразу після виходу на сторінках білоруського видання “Новы Час“ третьої частини його власного журналістського OSINT розслідування про колишніх працівників розформованого в Україні спецпідрозділу “Беркут”, які після втечі з України пішли на службу режиму Лукашенка в Білорусі.

“За багатьма ознаками, це була помста колишніх “беркутівців” Денису Івашину як журналісту та учаснику української Революції Гідності. Силовики намагалися всіляко тиснути на Дзяніса, створювали для нього тяжкі умови перебування в тюрмі, періодично кидали у карцер та пропонували йому «підписати свідчення проти себе» і погодитись на висунуті обвинувачення. Дзяніс не визнавав, що він в чомусь винний, не підписував наговорів на себе. Він підкреслював, що лише проводив журналістські розслідування в межах закону, спираючись на відкриті джерела і жодним чином не порушував законодавство Білорусі”, – ідеться в матеріалі журналістів.

За пів року сплив термін досудового слідства, суду не відбулося і Дзяніса продовжували утримувати під вартою з порушенням його прав.

“Звісно, режим не міг жодним чином довести якусь підсудність Дениса Івашина, обвинувачення розсипалося, але силовики не могли так просто відпустити свого бранця та політв’язня. Тому, вірогідно, вони скористалися нагодою, що режим Лукашенка пішов на швидке зближення з Росією та вирішили перекваліфікувати обвинувачення на тяжчу статтю. Щоб було не дуже складно, пересунули одну цифру 5 місцями, таким чином зі статті 365 (“Втручання у діяльність…”) утворилась вже нова значно тяжча стаття 356 (“Державна зрада”). Якщо по першій статті Денису могли максимум присудити до 3 років, то по новій статті йому вже загрожує до 15 років ув’язнення”, – наголошують журналісти.

“Якщо режим Лукашенка, спираючись на російські вимоги та фейки засудить політичного в’язня Дениса Івашина по статті 356 – це буде свідчити про повне гібридне поглинання Білорусі Російською Федерацією. Саме про таке поглинання та про цю небезпеку білоруській державності й попереджав Дзяніс протягом останніх 7 років”, – додають в InformNapalm.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти також закликали міжнародне товариство, журналістів, експертів, дипломатів, політиків виступити із вимогою до режиму Лукашенка звільнити усіх політичних в’язнів, які незаконно перебувають в неволі, їх права порушуються та проти них фабрикуються безпідставні та абсурдні звинувачення.

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