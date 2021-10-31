СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2922302 +17430
Летальні випадки:
67729 +336
Одужали:
2436213 +5269
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14426626 (+47906). Оновлено: 08:17 31.10.2021
Home / Військо / Радіо Армія FM – відтепер і в смартфоні

Радіо Армія FM – відтепер і в смартфоні

31/10/2021 17:58

Військове радіо Армія FM випустило додаток для смартфона.

Про це повідомив Генштаб ЗС на своїй сторінці у фейсбуці.

“Тепер ви можете бути з військовим радіо Армія FM з допомогою свого смартфона! Адже з‘явився офіційний додаток. Тут можна бути не тільки 24/7 зі своїм улюбленим радіо, а й подивитись свіжі випуски проєктів Військове телебачення України”, – зазначається в повідомленні.

Встановити додаток можна у Play Market. Незабаром він з’явиться також і в App Store.

Військова радіостанція в FM-діапазоні охоплює увесь Схід, Херсонщину, Київ, Житомир, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Вінницю, Полтаву, Бердичів та Новоград-Волинський.

Читайте також:
Міноборони заявило, що російська пропаганда клонувала додаток “Армія FM”: як поскаржитися

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Вибори міського голови Харкова: явка на 16:00 – до 23%, “Опора” фіксує порушення

Спостерігачі громадської мережі “Опора” під час позачергових виборів міського голови Харкова зафіксували факти, які можуть свідчити про контроль над голосуванням з боку сторонніх осіб. Про це йдеться на сайті...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse