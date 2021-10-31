Радіо Армія FM – відтепер і в смартфоні

Військове радіо Армія FM випустило додаток для смартфона.

Про це повідомив Генштаб ЗС на своїй сторінці у фейсбуці.

“Тепер ви можете бути з військовим радіо Армія FM з допомогою свого смартфона! Адже з‘явився офіційний додаток. Тут можна бути не тільки 24/7 зі своїм улюбленим радіо, а й подивитись свіжі випуски проєктів Військове телебачення України”, – зазначається в повідомленні.

Встановити додаток можна у Play Market. Незабаром він з’явиться також і в App Store.

Військова радіостанція в FM-діапазоні охоплює увесь Схід, Херсонщину, Київ, Житомир, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Вінницю, Полтаву, Бердичів та Новоград-Волинський.

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