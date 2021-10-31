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ООС: ворог знову гатив із важкої артилерії біля Гранітного та скидав ВОГи з безпілотників

31/10/2021 09:37

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, на фронті зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, зокрема п’ять обстрілів та вогневих уражень. Із них два – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у ранковому зведенні.

Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

У напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 31 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Луганського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем. У районі Світлодарська окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії”, – сказано у зведенні.

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