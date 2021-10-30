ЦВК спростувала заяву “слуги народу” про потребу ковід-сертифікату для голосування 31 жовтня

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Центральна виборча комісія спростувала твердження “слуги народу” про те, що на виборах 31 жовтня умовою для голосування будуть COVID-сертифікати або тести.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК у суботу, 30 жовтня.

“Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуть? Ні“, – заявили в Центрвиборчкомі.

У ЦВК нагадали, що для того, аби безпечно проголосувати, потрібно:

мати паспорт;

мати маску, антисептик, особисту ручку;

дотримуватися дистанції.

Як відомо, 29 жовтня голова Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький (“Слуга народу”) заявив, нібито у виборців на дільницях можуть перевіряти сертифікат про вакцинацію або ж ПЛР-тест, чи тесту на антиген.

У неділю, 31 жовтня, відбудуться вибори міського голови у Харкові (замість померлого Геннадія Кернеса). Крім того, у двох округах Херсонської та Черкаської областей обиратимуть депутатів Верховної Ради замість вибулих.

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