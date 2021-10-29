“Переговірник” Фірташа, якого оголошували у розшук, відвідував Банкову, – ЗМІ

Фото: Схеми

Журналісти “Схем” опублікували фотодоказ того, що соратник олігарха Дмитра Фірташа, громадянин Молдови та РФ Дмитро Торнер відвідував офіс президента України. Незадовго до цього візиту він був знятий із міжнародного розшуку, а кримінальне провадження щодо використання ним підроблених паспортів було закрите в Україні.

У розпорядженні журналістів опинилося фото відвідин Дмитром Торнером Офісу президента 3 лютого цього року. «Схеми» верифікували його, співставивши з подіями того часу, і це дало старт розслідуванню, яке вийшло далеко за межі України, пише “Радіо Свобода”.

Зазначається, що Торнер відвідував Банкову попри те, що напередодні виборів до Верховної Ради у 2019 році голова СБУ Іван Баканов та тодішній голова МВС Арсен Аваков публічно закликали Центральну виборчу комісію виключити Дмитра Торнера із виборчого списку “Опозиційної платформи – За життя” . Тоді правоохоронці заявили, що він насправді громадянин Молдови Дмитро Некрасов, який “переховується від міжнародного правосуддя”.

У офісі президента не відповіли на прохання журналістів повідомити, з ким саме та з яких питань на Банковій зустрічався Торнер-Некрасов.

Журналісти з’ясували, що Дмитро Торнер входить до близького оточення олігарха Дмитра Фірташа. Він не тільки працював менеджером в одній з великих газопостачальних компаній олігарха «Хім-Трейд», але й був поруч із Фірташем на засіданні австрійського суду, де слухалась справа щодо можливої екстрадиції олігарха до США.

Дмитра Торнера також називали ймовірним переговірником Фірташа – начебто у питаннях допомоги з боку олігарха у пошуку компромату на Джозефа Байдена в обмін на зусилля тодішньої адміністрації Дональда Трампа щодо запобігання його екстрадиції й усунення його юридичних проблем у США.

Зокрема, у січні 2020-го видання The Washington Post опублікувало фото зустрічі у Парижі Торнера з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Вони перебували у компанії ще двох чоловіків, які допомогли організувати цю зустріч – американських бізнесменів українського походження Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

“Подробиці цієї паризької зустрічі роздмухували вогонь, який вже розгорівся навколо Трампа та ймовірного оголошення йому імпічменту” – йдеться у розслідуванні.

Тоді представники олігарха не захотіли коментувати згадану зустріч. Джуліані заявив, що не має нотаток з цієї події і не пам’ятає подробиць. Дружина Торнера запевнила The Washington Post, що всі закиди на його адресу «повністю сфабриковані». Заперечував свою причетність і сам Фірташ.

У розслідуванні “Схем” також йдеться, що Дмитро Торнер намагався балотуватися до Верховної Ради у 2019-му році. Тоді Міністерство внутрішніх справ разом зі Службою безпеки України заявили, що цей кандидат під номером 44 у списку від «ОПЗЖ» – насправді громадянин Молдови на ім’я Дмитро Некрасов і нібито «переховується від міжнародного правосуддя». Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та попросили ЦВК зняти його з виборів.

За даними українського слідства, він втік з місць позбавлення волі у Молдові, приїхав до України і зробив собі декілька українських паспортів на різні прізвища: п’ять внутрішніх і чотири закордонних – начебто на підставі підроблених документів. Користуючись цими паспортами, за даними силовиків, він незаконно перетинав український кордон. Перевірка Державної міграційної служби виявила, що документи – недійсні.

У 2003-2004-му роках в Молдові Торнера, тоді ще Некрасова, засудили за низкою статей: розкрадання майна в особливо великих розмірах, шахрайство, діяльність, пов’язана із наркотиками, а також викрадення або пошкодження документів. Торнер майже одразу зник з місця обмеження волі та був оголошений Молдовою у розшук.

У партнерстві з журналістами RISE Moldova “Схеми” виявили, що в 2018 році справу було закрито. Адвокат Торнера переконав молдовських правоохоронців у тому, що він не «втік з місця відбування покарання, а просто туди не повернувся» після того, як йому дозволили на п’ять днів залишити заклад – і його зняли з розшуку. Згодом захисник, посилаючись на закінчення термінів давності, домігся через суд звільнення від кримінального покарання для Торнера – за раніше доведені злочини, зокрема, шахрайство і викрадення документів.

Торнер отримав новий молдовський закордонний паспорт та посаду: в cічні 2021 він очолив Федерацію біатлону Молдови.

У цій країні Торнер також обзавівся впливовими зв’язками. Згідно з даними джерел журналістів у правоохоронних структурах Молдови та України, восени 2020 року він мав зустріч із тодішнім проросійським президентом Молдови Ігорем Додоном та його соратниками.

В Україні щодо Торнера в 2019-му році були відкриті провадження за двома статтями – щодо ймовірного використання підроблених документів та незаконного перетину кордону. Пізніше додалася ще одна стаття – щодо можливого шахрайства. Як виявили журналісти, чоловік отримав підозру за двома з цих епізодів і, згідно з рішенням суду, мав перебувати у СІЗО на час слідства, але виїхав з України.

Майже через рік, у серпні 2020 року, Генпрокуратура закрила провадження відносно соратника Фірташа. На запит «Схем» в Офісі генпрокурора лише зазначили, що рішення про закриття «законне та обґрунтоване» та послалися на судову ухвалу, якою це було визнано.

Журналістам вдалося ознайомитись із фрагментом копії постанови про закриття справи і з’ясувати, що слідство не довело шахрайства та не побачило складу злочину у діях Торнера за статтею щодо використання підроблених паспортів. Причина, зокрема, в тому, що слідству не вдалося встановити особу отримувача паспортів на інші прізвища, які також, ймовірно, мав Торнер.

“Тепер у слідства, схоже, залишаються питання лише до співробітників Міграційної служби, які видавали Торнеру паспорти на різні прізвища. Але більше не до нього самого. Українська справа щодо нього, як і молдовська – закрита. В Україні, як і в Молдові, Торнер знятий з розшуку. Таким чином, ймовірний переговірник Фірташа отримав «зелене світло» для вільного пересування світом і відвідин високих кабінетів”, – йдеться у розслідуванні.

Відповідно до даних «Схем», соратник Фірташа також, ймовірно, має російське громадянство. А його основне місце проживання – Австрія. За інформацією джерел журналістів, які мають доступ до бази перетину кордону, саме з Відня Торнер в останні роки прилітає в Україну. Зокрема, в лютому 2021-го, щоб потрапити на згадану зустріч до Офісу президента Зеленського.

Журналісти звернулись до Дмитра Фірташа із проханням повідомити, чи відряджав він свого соратника до Офісу президента, і якщо так – то з якою метою. У олігарха до публікації відповідь не надали.

Запитання направили і до самого Торнера – через українського адвоката та дружину.

Окремо «Схеми» звернулися до Офісу президента із запитаннями, з ким там мав зустріч Дмитро Торнер і які питання обговорював, чи звернули увагу на його кримінальне минуле, а також – для чого владі зустрічатись у Києві із представником олігарха, який в Австрії чекає на рішення про екстрадицію. Відповіді поки не отримали.

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