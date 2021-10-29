На Хмельниччині визначили найкращий інженерний взвод ЗСУ

Фото: АрміяInform

На базі Об’єднаного навчально-тренувального центру Командування Сил підтримки ЗСУ завершився конкурс на найкращий інженерний взвод Збройних cил України.

Про це в п’ятницю, 29 жовтня, інформує АрміяInform.

Кубок чемпіонів та сертифікат на 160 000 гривень здобули військові інженери Командування Сил підтримки ЗСУ.

Друге місце, а також сертифікат на 80 000 гривень, вибороли військовослужбовці Сухопутних військ, третіми стали представники Десантно-штурмових військ, їм вручили сертифікат на 48 000 гривень.

“Учасники конкурсу продемонстрували силу, характер і неабияку волю до перемоги. Змагання з кожним роком удосконалюються, стають дедалі складнішими. Попри це можна з упевненістю сказати, що вони проведенні ефективно, а головне – чесно та прозоро”, – розповів начальник інженерних військ – начальник управління інженерних військ КСП ЗС України полковник Олександр Яковець.

На фінальному етапі відбулися змагання з військового біатлону. Загальна дистанція становила два кілометри й була розділена на три етапи. Від кожної команди стартувало по дев’ять військовослужбовців. Конкурсанти показали вміння переносити тривалі фізичні навантаження. Після подолання дистанції пересіченою місцевістю учасники зі штатної зброї вражали цілі.

Згодом інженери продемонстрували навички медичної підготовки — швидко евакуйовувати пораненого побратима з поля бою та надавати йому першу невідкладну медичну допомогу.

Окрім того, визначено найкращих фахівців у трьох номінаціях: кранівник, водій-механік ПЗМ-2 та стрілець.

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