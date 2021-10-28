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Держдеп США видав перший паспорт з позначкою “стать Х”

28/10/2021 10:30

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосив про видачу першого паспорта з позначкою “стать Х”.

Про це інформує сайт “Голосу Америки”.

Замість традиційної чоловічої чи жіночої статі в документі вказана “стать X”.

Ця позначна стосується небінарних, інтерсекс та гендерно неконформних осіб, які подаються на отримання американського паспорта або документів, які засвідчують, що дитина народжена за межами США набуває громадянства країни (CRBA).

Як відзначив речник Держдепу Нед Прайс, очікується, що на початку 2022 року всі відповідні системи та урядові форми буде оновлено, і відповідна опція буде доступна усім подавачам на паспорт.

“Я хочу наголосити, з нагоди видачі цього паспорта, відданість Держдепу США просуванню свободи, гідності, та рівності усіх людей – включно з ЛГБТК+ особами”, – сказав речник Держдепу.

Прайс заявив, що Держдепартамент також продовжує тісно співпрацювати з іншими урядовими установами США, щоби забезпечити максимально комфортні подорожі для всіх власників паспортів, незалежно від їхньої гендерної ідентичності.

У червні Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Департамент прагне додати гендерний маркер X для небінарних, інтерсекс та гендерно неконформних осіб, які подають заяву на отримання паспорта США чи CRBA.

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