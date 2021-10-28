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Голову Закарпатської ОДА Петрова відправили у відставку

28/10/2021 16:52

Депутати Закарпатської обласної ради на сесії у четвер, 28 жовтня, підтримали дострокове припинення повноважень свого голови, “слуги народу” Олексія Петрова, який свого часу очолював департамент контррозвідки СБУ.
Він натомість заявив, що звернувся в поліцію та прокуратуру.

За таке рішення під час таємного голосування виступили 35 депутатів із 36 зареєстрованих у четвер, 28 жовтня.

У засіданні не брали участь представники політсил “Слуга народу”, “КМКС — Партія угорців України” та “За майбутнє”.

Сесія облради розпочалася із запізненням на майже пів години. Голови Олексія Петрова у залі не було. Рішенням більшості депутатів головуючим облради обрали представника від партії “Рідне Закарпаття” Володимира Чубірка, передає “Суспільне”.

Олексій Петров назвав сесію не правочинною і вже звернувся до поліції, прокуратури і “працює далі (на посаді голови облради — Н.)”. Про це йдеться в його заяві на сайті Закарпатської облради.

За його словами, основна причина ситуації — перенесення сесії через питання, що стосувалися бюджету та реформування комунальних підприємств обласної ради (медзакладів, дитячої бібліотеки). Перед початком засідання біля будівлі облради зібралися на мітинг медики, працівники бібліотек та учасники війни в Афганістані.

“Напевно, це й стало основною причиною щодо розходження в думках політичної партї Слуга народу з іншими. Оскільки до нас зверталися лікарі, працівники культури, освітяни, громадські організації та профспілки на погоджувальній раді ми прийняли рішення перенести розгляд питання оптимізації комунальних закладів, створити комісії, запросити експертів, вивчити усі думки щодо цього питання”, — розповів Петров.

Петров заявив, що ухвалили рішення перенести сесію на 25 листопада згідно з регламентом, “щоб мати час вивчити питання необхідності такої оптимізації”.

“Заява про вчинення злочину передана в правоохоронні органи, я буду свідком у цій справі[…] Те, що відбулося в залі, незаконно, кажу, як юрист”, — розповів додав він.

Нагадаємо, що 45-річного Олексія Петрова обрали головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року.
З квітня до грудня 2020-го він перебував на посаді голови Закарпатської ОДА. З 2017 до 2019 очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області.

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Україна

Голову Закарпатської ОДА Петрова відправили у відставку

Депутати Закарпатської обласної ради на сесії у четвер, 28 жовтня, підтримали дострокове припинення повноважень свого голови, “слуги народу” Олексія Петрова, який свого часу очолював департамент контррозвідки СБУ. Він натомість...

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