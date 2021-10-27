Оголосили список 30 знакових книжок української незалежності

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Український інститут книги оголосив перелік 30 знакових книг для української незалежності. Проект присвячений літературним творам та виданням, які були опубліковані з 1991 по 2021 роки.

Список озвучила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль під час оголошення результатів голосування в середу, 27 жовтня.

В Інституті зазначають, що це унікальний список видань, що вплинули на формування та розвиток країни та її громадян.

За підсумками голосування сформувався фінальний список з 30 книжок.

“Справа Василя Стуса”, Вахтанг Кіпіані. Видавництво Vivat, 2019 рік. 9 535 голосів. “Триста поезій”, Ліна Костенко. Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 2012 рік. 8 233 голосів. “Записки українського самашедшого”, Ліна Костенко. Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 2010 рік. 8 086 голосів. “Чорний ворон”, Василь Шкляр. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2009 рік. 6 732 голосів. “Абетка”, Іван Малкович. Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 1999 рік. 6 343 голосів. “Україна. Історія”, Орест Субтельний. Видавництво “Либідь”, 1991 рік. 5 980 голосів. “Солодка Даруся”, Марія Матіос. Видавництво “Піраміда”, 2004 рік. 5 820 голосів. “Ворошиловград”, Сергій Жадан. Видавництво “Фоліо”, 2010 рік. 5 627 голосів. “Століття Якова”, Володимир Лис. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2010 рік. 5 609 голосів. “Ukraїner: Країна зсередини”, Богдан Логвиненко. Видавництво “Видавництво Старого Лева”, 2019 рік. 5 508 голосів. “Антологія української поезії ХХ століття. Від Тичини до Жадана”, збірка. Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 2017 рік. 5 384 голосів. “Польові дослідження з українського сексу”, Оксана Забужко. Видавництво “Згода”, 1996 рік. 5 345 голосів. “Василь Стус. Твори у 6 томах, 9 книгах”. Видавництво “Просвіта”, 1994 рік. 5 219 голосів. “Інтернат”, Сергій Жадан. Видавництво Meridian Czernowitz, 2017 рік. 5 209 голосів. “Повне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах”. Видавництво Волинського національного університету, 2021 рік. 5 002 голосів. “Україна. Історія з грифом секретно”, В’ятрович Володимир. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2014 рік. 4 836 голосів. “Доця”, Горіха Зерня Тамара. Видавництво “Білка”, 2019 рік. 4 505 голосів. “Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у 12 томах”. Видавництво “Наукова думка”, 2001 рік. 4 345 голосів. “Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій”, Оксана Забужко. Видавництво “Факт”, 2007 рік. 4 315 голосів. “Фелікс Австрія”, Софія Андрухович. Видавництво “Видавництво Старого Лева”, 2019 рік. 4 025 голосів. “Танго смерті”, Юрій Винничук. Видавництво “Фоліо”, 2012 рік. 3 992 голосів. “Гамлєт, або Феномен датського кацапізму”, Лесь Подерв’янський. Видавництво “Фоліо + Кальварія (2000)”, 2006 рік. 3 940 голосів. “Іловайськ”, Євген Положій. Видавництво “Фоліо”, 2015 рік. 3 923 голосів. “Літопис”, Самійло Величко. Видавництво “Кліо”, 2020 рік. 3 899 голосів. “Брама Європи”, Сергій Плохій. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2016 рік. 3 868 голосів. “Село не люди”, Люко Дашвар. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2007 рік. 3 601 голосів. “Жінки в Гулагу. Вижити значить перемогти”, Оксана Кісь. Видавництво Інституту народознавства НАН України, 2017 рік. 3 594 голосів. “Червоний”, Андрій Кокотюха. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2012 рік. 3 523 голосів. “Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття”, Ярослав Грицак. Видавництво “Генеза”, 1996 рік. 3 246 голосів. “Московіада”, Юрій Андрухович. Видавництво “Лілея-НВ”, 2000 рік. 3 242 голосів.

До онлайн-голосування долучилося понад 34 тисячі людей, які залишили понад 267 тисяч голосів. Попередньо експерти книговидавничої галузі, літературознавці, перекладачі та історики літератури сформували довгий список зі 100 видань.

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