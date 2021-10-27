Оголосили список 30 знакових книжок української незалежності

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Український інститут книги оголосив перелік 30 знакових книг для української незалежності. Проект присвячений літературним творам та виданням, які були опубліковані з 1991 по 2021 роки.
Список озвучила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль під час оголошення результатів голосування в середу, 27 жовтня.
В Інституті зазначають, що це унікальний список видань, що вплинули на формування та розвиток країни та її громадян.
За підсумками голосування сформувався фінальний список з 30 книжок.
- “Справа Василя Стуса”, Вахтанг Кіпіані. Видавництво Vivat, 2019 рік. 9 535 голосів.
- “Триста поезій”, Ліна Костенко. Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 2012 рік. 8 233 голосів.
- “Записки українського самашедшого”, Ліна Костенко. Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 2010 рік. 8 086 голосів.
- “Чорний ворон”, Василь Шкляр. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2009 рік. 6 732 голосів.
- “Абетка”, Іван Малкович. Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 1999 рік. 6 343 голосів.
- “Україна. Історія”, Орест Субтельний. Видавництво “Либідь”, 1991 рік. 5 980 голосів.
- “Солодка Даруся”, Марія Матіос. Видавництво “Піраміда”, 2004 рік. 5 820 голосів.
- “Ворошиловград”, Сергій Жадан. Видавництво “Фоліо”, 2010 рік. 5 627 голосів.
- “Століття Якова”, Володимир Лис. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2010 рік. 5 609 голосів.
- “Ukraїner: Країна зсередини”, Богдан Логвиненко. Видавництво “Видавництво Старого Лева”, 2019 рік. 5 508 голосів.
- “Антологія української поезії ХХ століття. Від Тичини до Жадана”, збірка. Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, 2017 рік. 5 384 голосів.
- “Польові дослідження з українського сексу”, Оксана Забужко. Видавництво “Згода”, 1996 рік. 5 345 голосів.
- “Василь Стус. Твори у 6 томах, 9 книгах”. Видавництво “Просвіта”, 1994 рік. 5 219 голосів.
- “Інтернат”, Сергій Жадан. Видавництво Meridian Czernowitz, 2017 рік. 5 209 голосів.
- “Повне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах”. Видавництво Волинського національного університету, 2021 рік. 5 002 голосів.
- “Україна. Історія з грифом секретно”, В’ятрович Володимир. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2014 рік. 4 836 голосів.
- “Доця”, Горіха Зерня Тамара. Видавництво “Білка”, 2019 рік. 4 505 голосів.
- “Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у 12 томах”. Видавництво “Наукова думка”, 2001 рік. 4 345 голосів.
- “Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій”, Оксана Забужко. Видавництво “Факт”, 2007 рік. 4 315 голосів.
- “Фелікс Австрія”, Софія Андрухович. Видавництво “Видавництво Старого Лева”, 2019 рік. 4 025 голосів.
- “Танго смерті”, Юрій Винничук. Видавництво “Фоліо”, 2012 рік. 3 992 голосів.
- “Гамлєт, або Феномен датського кацапізму”, Лесь Подерв’янський. Видавництво “Фоліо + Кальварія (2000)”, 2006 рік. 3 940 голосів.
- “Іловайськ”, Євген Положій. Видавництво “Фоліо”, 2015 рік. 3 923 голосів.
- “Літопис”, Самійло Величко. Видавництво “Кліо”, 2020 рік. 3 899 голосів.
- “Брама Європи”, Сергій Плохій. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2016 рік. 3 868 голосів.
- “Село не люди”, Люко Дашвар. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2007 рік. 3 601 голосів.
- “Жінки в Гулагу. Вижити значить перемогти”, Оксана Кісь. Видавництво Інституту народознавства НАН України, 2017 рік. 3 594 голосів.
- “Червоний”, Андрій Кокотюха. Видавництво “Клуб сімейного дозвілля”, 2012 рік. 3 523 голосів.
- “Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття”, Ярослав Грицак. Видавництво “Генеза”, 1996 рік. 3 246 голосів.
- “Московіада”, Юрій Андрухович. Видавництво “Лілея-НВ”, 2000 рік. 3 242 голосів.
До онлайн-голосування долучилося понад 34 тисячі людей, які залишили понад 267 тисяч голосів. Попередньо експерти книговидавничої галузі, літературознавці, перекладачі та історики літератури сформували довгий список зі 100 видань.
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