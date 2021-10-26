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У Єгипті вперше за чотири роки скасували надзвичайний стан

26/10/2021 12:10

У Єгипті надзвичайний стан буде скасовано вперше за чотири роки.

Про це повідомив у вівторок, 26 жовтня, президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі, передає Reuters.

“Єгипет став оазою безпеки та стабільності в регіоні. Тому вперше за багато років було ухвалено рішення скасувати продовження надзвичайного стану на всі райони країни”, — написав президент.

Єгипет запровадив надзвичайний стан у квітні 2017 року після смертельних вибухів церков і з того часу регулярно продовжує його.

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