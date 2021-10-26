Мер вакцинованого Моршина розповів про результати експерименту МОЗ

У курортному містечку Моршин на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.
Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький в коментарі “Укрінформу”.
“Станом на сьогодні в Моршині всього 22 людини мають COVID-19 (це не нові випадки, які виявляють за добу, а сумарна кількість станом на 26 жовтня – ред.), з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні. Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції”, – зазначив Ільницький.
Міський голова ділиться, що очікування від масової вакцинації в них були дещо більші: мали надію, що люди взагалі не будуть хворіти. Але, за його словами, під час попередньої хвилі коронавірусу, яка була в березні, в Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки.
“Експеримент вдався з різних підходів, оскільки госпіталізованих нема. І якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи. В нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86-87%”, – додав Ільницький.
Станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75%, а двома – 74% дорослого населення міста.
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