У Туреччині затримали сімох туристів із РФ через підозру в підпалі лісу

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У турецькій Анталії через підозрою в підпалі лісу затримали сімох туристів із Російської Федерації, які йшли маршрутом “Лікійська стежка”.

Про це в понеділок, 25 жовтня, інформує “РИА Новости” з посиланням на пресслужбу російської генконсульства в Турецькій Республіці.

Подія трапилася 23 жовтня в районі Чагларджа, коли туристи здійснювали похід за популярним маршрутом “Лікійська стежка”.

“Відповідно до місцевого законодавства, органами правопорядку із залученням присяжного перекладача був складений протокол надання свідчень підозрюваних і свідків у справі”, – розповів представник російської дипмісії.

Вчора відбулося засідання суду, громадянам Росії безкоштовно надали державних адвокатів, також їх забезпечили перекладом. Суд ухвалив рішення на період досудового розслідування обставин інциденту взяти цих туристів під варту.

Самі росіяни заявляють, що побачили на стежці пожежу і намагалися її загасити.

Один із них – Дмитро Коршунов – написав у інстаграмі, що вони “зателефонували в службу 911, а на шляху їх затримали місцеві мешканці та викликали жандармів”.

Влітку на півдні Туреччини сталися масштабні лісові пожежі у 30 провінціях. Разом із кліматичними причинами влада розглядає версію навмисного підпалу.

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