У Туреччині українська парашутистка зірвалася у море. ВІДЕО

Фото: haberler.com

У турецькому місті Фетхіє під час фестивалю повітряних ігор зірвалася у море українська парашутистка.

Про це інформує “Радіо Свобода” в понеділок, 25 жовтня.

Жінку, що здійснювала одиночний стрибок з 1700-метрової висоти з гори Бабадаг, врятувала берегова охорона. Опісля її госпіталізували.

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що з постраждалою зв’язалося українське консульство.

Зараз стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає.

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