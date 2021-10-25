У Туреччині українська парашутистка зірвалася у море. ВІДЕО

У турецькому місті Фетхіє під час фестивалю повітряних ігор зірвалася у море українська парашутистка.
Про це інформує “Радіо Свобода” в понеділок, 25 жовтня.
Жінку, що здійснювала одиночний стрибок з 1700-метрової висоти з гори Бабадаг, врятувала берегова охорона. Опісля її госпіталізували.
Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що з постраждалою зв’язалося українське консульство.
Зараз стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає.
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