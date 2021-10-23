Росія та Китай уперше провели спільне патрулювання в Тихому океані

У західній частині Тихого океану вперше відбулося спільне патрулювання бойових кораблів ВМФ Росії та ВМС Китаю.
Як повідомило міністерство оборони Росії, спільне патрулювання тривало з 17 до 23 жовтня десятьма кораблями, по п’ять від кожної сторони. За цей час кораблі двох країн пропливли понад 3 тисячі кілометрів.
Як передає “Радіо Свобода”, російські та китайські моряки відпрацювали спільне тактичне маневрування та провели кілька тренувань. Зокрема, угруповання кораблів вперше перетнуло Сангарську протоку між японськими островами Хонсю і Хоккайдо.
Завданнями патрулювання міністерство оборони РФ називає демонстрацію прапорів Росії та Китаю, “підтримання миру і стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні”.
У серпні Росія та Китай провели спільні військові навчання на китайському полігоні Цінтунся. У них брало участь 10 тисяч російських і китайських військовослужбовців, 200 одиниць бронетехніки, приблизно 100 артилерійських гармат, літаки та вертольоти.
Читайте також:
США запровадили санкції проти російських і китайських компаній, які співпрацюють зі ЗС цих країн
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!