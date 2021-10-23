Росія та Китай уперше провели спільне патрулювання в Тихому океані

Російський фрегат "Ладний"

У західній частині Тихого океану вперше відбулося спільне патрулювання бойових кораблів ВМФ Росії та ВМС Китаю.

Як повідомило міністерство оборони Росії, спільне патрулювання тривало з 17 до 23 жовтня десятьма кораблями, по п’ять від кожної сторони. За цей час кораблі двох країн пропливли понад 3 тисячі кілометрів.

Як передає “Радіо Свобода”, російські та китайські моряки відпрацювали спільне тактичне маневрування та провели кілька тренувань. Зокрема, угруповання кораблів вперше перетнуло Сангарську протоку між японськими островами Хонсю і Хоккайдо.

Завданнями патрулювання міністерство оборони РФ називає демонстрацію прапорів Росії та Китаю, “підтримання миру і стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні”.

У серпні Росія та Китай провели спільні військові навчання на китайському полігоні Цінтунся. У них брало участь 10 тисяч російських і китайських військовослужбовців, 200 одиниць бронетехніки, приблизно 100 артилерійських гармат, літаки та вертольоти.

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