Лева Парнаса визнали винним в незаконному фінансуванні виборів у США

Лев Парнас, ФОТО GETTY IMAGES

Лев Парнас, експомічник колишнього особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, був визнаний винним в порушенні законодавства США про фінансування виборчих кампаній на виборах 2018 року.

Про це пише низка американських ЗМІ, зокрема, NBC News. Обвинувальний вирок був оголошений у п’ятницю, 22 жовтня.

За даними звинувачення, Парнас, американський бізнесмен українського походження, а також його колишній соратник Ігор Фруман, отримали гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова та направили їх на фінансування виборчих кампаній в США.

Інтерес Парнаса представляли кандидати в тих американських штатах, де можна було отримати ліцензію на ведення бізнесу, пов’язаного з легалізованим продажем марихуани.

За даними прокурорів США, Парнас приховав, що він і Фруман, який визнав себе винним у вересні, передавали пожертви в республіканський Комітет політичних дій (PAC), який збирав кошти, в тому числі, і на президентську кампанію тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Лев Парнас був визнаний винним в порушенні федеральних законів США, що забороняють іноземцям брати участь у виборчих кампаніях, а також забороняють здійснювати партійні пожертви від імені інших осіб.

Андрій Кукушкін, соратник бізнесмена Муравйова, в п’ятницю також був визнаний винним в порушенні фінансування виборчих кампаній.

При цьому Руді Джуліані, екс-прокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом цієї кримінальної справи, йому не було пред’явлено жодних звинувачень. Проте Джуліані є фігурантом іншого розслідування, яке влада Нью-Йорка веде щодо того, чи зобов’язаний він був реєструватися в якості іноземного агента.

За даними американських ЗМІ, Парнас допомагав Джуліані шукати відомості, які могли б сприяти початку розслідування стосовно Джо Байдена щодо його діяльності в Україні. Нагадаємо, що почати розслідування відносно Байдена вимагав у той час Трамп.

За словами адвоката Парнаса, Джозефа Бонді, захист має намір оскаржити вирок.

Адвокати Парнаса стверджують, що кошти Муравйова були спрямовані на бізнес-інвестиції, а не на внески у виборчу кампанію, і що пожертви групі прихильників Трампа надійшли від фірми, заснованої Парнасом, і це не порушувало законів США.

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